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У берегов Ливии затонула лодка с двумя десятками мигрантов

У берегов Ливии затонула лодка с двумя десятками мигрантов
Обновлено 05:41 Сегодня Телеграф Синьхуа Фото: Твиттер
Более 20 нелегальных мигрантов утонули у побережья Ливии, сообщает Международная организация по миграции (МОМ).

"Сотрудники МОМ сообщают, что более 20 мигрантов погибли прошлой ночью в море у берегов Ливии", - говорится в сообщении организации в Твиттер.

"Эта новая трагедия еще раз сигнализирует о необходимости увеличения поисково-спасательных мощностей в Средиземном море", - добавили в организации.

После падения режима Каддафи в 2011 году Ливия страдает от отсутствия безопасности и хаоса, которые побуждают тысячи нелегальных мигрантов пытаться пересечь Средиземное море в Европу.

По данным МОМ, в 2020 году сотни мигрантов погибли, а другие пропали без вести на Центральном Средиземноморском маршруте.

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В 2019 году в общей сложности 9225 нелегальных мигрантов были спасены и возвращены в Ливию, 270 мигрантов погибли и 992 пропали без вести на маршруте Центрального Средиземноморья.

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Мигранты, Ливия.

Автор:

Телеграф
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