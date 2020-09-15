"Они разрушили наш остров": жители острова Лесбос требуют от властей Греции закрыть лагерь мигрантов

После пожара в лагере Мория в Греции, мигранты требуют выпустить их с острова Лесбос, а местные жители и власти не желают их видеть.

Как сообщает Euronews, на греческом острове Лесбос сотни мигрантов разместились во временном палаточном городке за пределами главного порта Митилини - на бывшем армейском стрельбище.

Как известно, после пожара в центре по приему беженцев в селе Мория без крыши над головой оказались 12 тыс. человек. Многие требуют, чтобы их отправили на материк или в другие европейские страны.

"Мы движемся к катастрофе. Экономического роста нет. У нас должен был развиваться туризм. Но уже 5-6 лет туристов нет. Мы живем в перманентном страхе", - рассказала одна из жительниц села Мория.

Другой местный житель также недоволен ситуацией: "Мигранты должны выехать как можно быстрее. Когда они только прибыли, мы хорошо к ним относились. Но они разрушили наш остров. Правительство Греции тоже в этом виновато".

Глава муниципального совета Мории Яннис Мастроджианнис заявил, что мигранты - прежде всего люди, мы "им дали все, что могли".

Однако люди больше не хотят слышать никаких обещаний. Они просят, чтобы центр по приему беженцев, названный так же, как и их село, окончательно закрыли.

В эту субботу на острове Лесбос произошло несколько стихийных демонстраций мигрантов, во время которых произошли столкновения с полицией.

Греция находится на одном из главных путей мигрантов с Ближнего Востока в Западную Европу.