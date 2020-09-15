"Они разрушили наш остров": жители острова Лесбос требуют от властей Греции закрыть лагерь мигрантов

Как сообщает Euronews, на греческом острове Лесбос сотни мигрантов разместились во временном палаточном городке за пределами главного порта Митилини - на бывшем армейском стрельбище.
Как известно, после пожара в центре по приему беженцев в селе Мория без крыши над головой оказались 12 тыс. человек. Многие требуют, чтобы их отправили на материк или в другие европейские страны.
"Мы движемся к катастрофе. Экономического роста нет. У нас должен был развиваться туризм. Но уже 5-6 лет туристов нет. Мы живем в перманентном страхе", - рассказала одна из жительниц села Мория.
Другой местный житель также недоволен ситуацией: "Мигранты должны выехать как можно быстрее. Когда они только прибыли, мы хорошо к ним относились. Но они разрушили наш остров. Правительство Греции тоже в этом виновато".
Глава муниципального совета Мории Яннис Мастроджианнис заявил, что мигранты - прежде всего люди, мы "им дали все, что могли".
Однако люди больше не хотят слышать никаких обещаний. Они просят, чтобы центр по приему беженцев, названный так же, как и их село, окончательно закрыли.
В эту субботу на острове Лесбос произошло несколько стихийных демонстраций мигрантов, во время которых произошли столкновения с полицией.
Греция находится на одном из главных путей мигрантов с Ближнего Востока в Западную Европу.