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"Они разрушили наш остров": жители острова Лесбос требуют от властей Греции закрыть лагерь мигрантов

"Они разрушили наш остров": жители острова Лесбос требуют от властей Греции закрыть лагерь мигрантов
Обновлено 06:06 Сегодня Телеграф Укринформ
После пожара в лагере Мория в Греции, мигранты требуют выпустить их с острова Лесбос, а местные жители и власти не желают их видеть.

Как  сообщает Euronews, на греческом острове Лесбос сотни мигрантов разместились во временном палаточном городке за пределами главного порта Митилини - на бывшем армейском стрельбище.

Как известно, после пожара в центре по приему беженцев в селе Мория без крыши над головой оказались 12 тыс. человек. Многие требуют, чтобы их отправили на материк или в другие европейские страны.

"Мы движемся к катастрофе. Экономического роста нет. У нас должен был развиваться туризм. Но уже 5-6 лет туристов нет. Мы живем в перманентном страхе", - рассказала одна из жительниц села Мория.

Другой местный житель также недоволен ситуацией: "Мигранты должны выехать как можно быстрее. Когда они только прибыли, мы хорошо к ним относились. Но они разрушили наш остров. Правительство Греции тоже в этом виновато".

Глава муниципального совета Мории Яннис Мастроджианнис заявил, что мигранты - прежде всего люди, мы "им дали все, что могли".

Однако люди больше не хотят слышать никаких обещаний. Они просят, чтобы центр по приему беженцев, названный так же, как и их село, окончательно закрыли.

"Мы не хотим снова попасть в ад": в Греции полиция разогнала слезоточивым газом протест мигрантов

В эту субботу на острове Лесбос произошло несколько стихийных демонстраций мигрантов, во время которых произошли столкновения с полицией.

Греция находится на одном из главных путей мигрантов с Ближнего Востока в Западную Европу.

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Мигранты, Греция, Мория.

Автор:

Телеграф
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