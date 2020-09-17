Убили солдата и захватили оружие: сотни преступников сбежали из тюрьмы в Уганде

Более 200 заключенных сбежали из тюрьмы на северо-востоке Уганды, силы безопасности проводят поисковую операцию в попытках их отследить.

Сообщается, что заключенные сбежали из учреждения в Морото, убили солдата и отправились в горы прихватив с собой 15 единиц огнестрельного оружия и боеприпасы.

Представитель армии сообщил, что двое заключенных были схвачены, еще двое убиты.

Тюремное учреждение построено у подножия горы Морото, на окраине одноименного города.

Согласно сообщению Associated Press, заключенные сняли заметную желтую тюремную форму и обнаженными убежали в холмы, в попытках избежать обнаружения.

Морото - самый большой город в Карамодже, неспокойном регионе, в котором ранее часто случались вспышки насилия с применением огнестрельного оружия.

В ходе правительственной программы разоружения в начале 2000-х годов большая часть оружия была изъята из рук мирных жителей, но периодические столкновения между различными общинами продолжаются до сих пор.