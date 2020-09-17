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В Канаде задержали водителя, сбившего девять человек

В Канаде задержали водителя, сбившего девять человек
Обновлено 05:42 Сегодня Телеграф ZN Фото: Твиттер
38-летний водитель в канадском Монреале сбил человека и скрылся с места преступления. А затем сбил еще восьмерых.

Об этом сообщает канадский телеканал CTV.

По информации городской полиции, вначале автомобилист наехал на одного пешехода. После этого водитель скрылся с места происшествия и на другой улице сбил сразу восемь человек.

Все пострадавшие доставлены в больницу, среди них трехлетний ребенок. Полиция сообщила, что угрозы для их жизни нет.

Сидевший за рулем машины мужчина арестован, полиция опрашивает свидетелей и ищет возможные видеозаписи инцидента. Следователи также изучают автомобиль, чтобы установить, не стали ли причиной аварии механические поломки.

Жадность погубила: в Китае опрокинувшийся грузовик убил восьмерых человек, собиравших чеснок на месте предыдущего ДТП

Официальный представитель полиции Монреаля Мануэль Кутюр уточнил, что необходимо выяснить, в каком состоянии был водитель, и осознавал ли он, что происходит, когда управлял машиной. По словам правоохранителя, пока нельзя утверждать, что мужчина был пьян или находился под воздействиями наркотиков.

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ДТП, Канада.

Автор:

Телеграф
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