Мощный взрыв сотряс столицу Нигерии: десятки пострадавших

Тридцать человек получили ранения вследствие взрыва резервуара со сжиженным газом в Нигерии.

В столице Нигерии Лагосе произошел взрыв 30-тонной цистерны для хранения сжиженного газа.

Олатунде Акинсанья, директор по операциям Государственного агентства по чрезвычайным ситуациям Лагоса, сообщил журналистам, что в результате взрыва возник пожар в прилегающих зданиях и загорелось несколько автомобилей.

Вследствие инцидента 30 человек получили ранения, 23 здания и 15 транспортных средств были уничтожены.

The scary moment gas explosion rocked Ishaga, today in Lagos pic.twitter.com/QynHpbjEDM — Instablog9ja (@instablog9ja) September 24, 2020

Все раненые были госпитализированы в ближайшую государственную больницу, некоторые из которых, как сообщается, находятся в критическом состоянии.

По его словам, по факту происшествия приказано провести расследование.