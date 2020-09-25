Мощный взрыв сотряс столицу Нигерии: десятки пострадавших

В столице Нигерии Лагосе произошел взрыв 30-тонной цистерны для хранения сжиженного газа.
Олатунде Акинсанья, директор по операциям Государственного агентства по чрезвычайным ситуациям Лагоса, сообщил журналистам, что в результате взрыва возник пожар в прилегающих зданиях и загорелось несколько автомобилей.
Вследствие инцидента 30 человек получили ранения, 23 здания и 15 транспортных средств были уничтожены.
The scary moment gas explosion rocked Ishaga, today in Lagos pic.twitter.com/QynHpbjEDM
— Instablog9ja (@instablog9ja) September 24, 2020
Все раненые были госпитализированы в ближайшую государственную больницу, некоторые из которых, как сообщается, находятся в критическом состоянии.
По его словам, по факту происшествия приказано провести расследование.