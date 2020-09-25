Крыса получила золотую медаль престижной организации "за храбрость при обнаружении мин"

Африканская мешотчатая крыса была награждена престижной золотой медалью за свою работу по обнаружению наземных мин.

Британская благотворительная ветеринарная организация PDSA вручила крысе по имени Магава свою Золотую медаль за "спасительную верность долгу при обнаружении и обезвреживании смертоносных мин в Камбодже".

За свою карьеру Магава обнаружила 39 наземных мин и 28 неразорвавшихся боеприпасов.

Считается, что в этой стране Юго-Восточной Азии установлено до шести миллионов наземных мин.

Золотая медаль PDSA начертана словами "За храбрость животных или преданность долгу". Из 30 животных, получивших награду, Магава - первая крыса.

Семилетний грызун был обучен зарегистрированной в Бельгии благотворительной организацией Apopo, которая базируется в Танзании и с 1990-х годов выращивает животных, известных как HeroRATs. Они занимаются обнаружением наземных мин и людей больных туберкулезом. После года обучения животные проходят сертификацию.

"Получить эту медаль - действительно большая честь для нас. Но также это важно для людей в Камбодже и всех людей во всем мире, которые страдают от мин", - сказал исполнительный директор Apopo Кристоф Кокс информационному агентству Press Association.

Магава весит 1,2 кг и имеет длину 70 см. Хотя это намного больше, чем у многих других видов крыс, этого все равно недостаточно, чтобы привести в действие неразорвавшееся взрывное устройство.

Она способна обыскать поле размером с теннисный корт всего за 20 минут, что займет у человека с металлоискателем от одного до четырех дней.