Крыса получила золотую медаль престижной организации "за храбрость при обнаружении мин"

Британская благотворительная ветеринарная организация PDSA вручила крысе по имени Магава свою Золотую медаль за "спасительную верность долгу при обнаружении и обезвреживании смертоносных мин в Камбодже".
За свою карьеру Магава обнаружила 39 наземных мин и 28 неразорвавшихся боеприпасов.
Считается, что в этой стране Юго-Восточной Азии установлено до шести миллионов наземных мин.
Золотая медаль PDSA начертана словами "За храбрость животных или преданность долгу". Из 30 животных, получивших награду, Магава - первая крыса.
Семилетний грызун был обучен зарегистрированной в Бельгии благотворительной организацией Apopo, которая базируется в Танзании и с 1990-х годов выращивает животных, известных как HeroRATs. Они занимаются обнаружением наземных мин и людей больных туберкулезом. После года обучения животные проходят сертификацию.
"Получить эту медаль - действительно большая честь для нас. Но также это важно для людей в Камбодже и всех людей во всем мире, которые страдают от мин", - сказал исполнительный директор Apopo Кристоф Кокс информационному агентству Press Association.
Магава весит 1,2 кг и имеет длину 70 см. Хотя это намного больше, чем у многих других видов крыс, этого все равно недостаточно, чтобы привести в действие неразорвавшееся взрывное устройство.
Она способна обыскать поле размером с теннисный корт всего за 20 минут, что займет у человека с металлоискателем от одного до четырех дней.