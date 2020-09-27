Выжили немногие: Австралия завершила операцию по спасению сотен черных дельфинов

Австралийские защитники дикой природы завершили операцию по спасению крупной стаи выбросившихся на мель черных дельфинов (гриндов).

Впервые застрявших на мелководье в штате Тасмания гриндов заметили в понедельник. В субботу власти объявили о прекращении работ, признав, что надежды на спасение уже не осталось.

По оценке властей в ловушку попали около 470 животных. За время многодневной спасательной операции было спасено лишь 108 из них.

Роб Бак, диспетчер инцидентов и менеджер Службы парков и дикой природы, сказал, что 15 китов уже утилизированы в море, но ожидается, что операции по уборке тел оставшихся около 350 млекопитающих займут как минимум несколько дней.

"Сбор и утилизация осуществляется с помощью аквакультурных компаний, чье оборудование и опыт работы в гавани важны для своевременного и эффективного результата", - сказал Бак в заявлении по электронной почте.

Тела мертвых китообразных были разделены на группы и окружены водяными заграждениями, чтобы попытаться удержать их в одном месте и изолировать от акул и других хищников.

По словам официальных лиц, спасенные черные дельфины должны "перегруппироваться" и оправиться от травмирующего события.