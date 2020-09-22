Сотни черных дельфинов застряли на мелководье у берегов Тасмании: треть из них уже погибла (Видео)

На мелководье у берегов австралийского острова Тасмания застряли 270 черных дельфинов (гриндов). По меньшей мере 90 из них уже погибли.

Треть из 270 китообразных, застрявших на западном берегу Тасмании, уже мертвы, спасатели опасаются, что погибнет еще больше.

Массовый выброс гриндов произошел на мысе Маккуори - удаленной части острова с ограниченным доступом судов и дорог. Попавших в беду животных обнаружили в понедельник 21 сентября.

Морские биологи проводят сложную операцию по спасению оставшихся в живых млекопитающих. По их оценках, это займет несколько дней.

На данный момент непонятно, что стало причиной происшествия. Застрявших на мелководье китообразных иногда обнаруживают в регионе, но такого их количества не фиксировали с 2009 года.

Rescuers are racing to save these 270 pilot whales stranded off Tasmania's remote west coast. Experts believe as many as a third have already died. pic.twitter.com/2kw7B7KOHc — SBS News (@SBSNews) September 22, 2020

Черный дельфин может вырастать до семи метров и весить до трех тонн.

Гринды путешествуют стаями и совершают сезонные миграции вдоль побережья Австралии и Новой Зеландии.

Исследователи говорят, что их прочные социальные связи могут привести к тому, что целые группы выбросятся на берег, следуя за вожаком.