Сотни черных дельфинов застряли на мелководье у берегов Тасмании: треть из них уже погибла (Видео)

Треть из 270 китообразных, застрявших на западном берегу Тасмании, уже мертвы, спасатели опасаются, что погибнет еще больше.

Массовый выброс гриндов произошел на мысе Маккуори - удаленной части острова с ограниченным доступом судов и дорог. Попавших в беду животных обнаружили в понедельник 21 сентября.

Морские биологи проводят сложную операцию по спасению оставшихся в живых млекопитающих. По их оценках, это займет несколько дней.

На данный момент непонятно, что стало причиной происшествия. Застрявших на мелководье китообразных иногда обнаруживают в регионе, но такого их количества не фиксировали с 2009 года.

Rescuers are racing to save these 270 pilot whales stranded off Tasmania's remote west coast. Experts believe as many as a third have already died. pic.twitter.com/2kw7B7KOHc

