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Таинственная бактерия продолжает истреблять слонов в Африке

Таинственная бактерия продолжает истреблять слонов в Африке
Обновлено 01:53 Сегодня Телеграф CGTN Фото: Твиттер
В понедельник представители органов защиты природы Зимбабве объявили об обнаружении еще 12 слонов, погибших от вспышки бактериальной инфекции.

"В общей сложности было найдено 34 туши", - заявил парламенту директор Управления по паркам и дикой природе Зимбабве Фултон Упеню Мангваня, добавив, что вероятно "есть и другие, которые найдены не были".

Отмечается, что животные погибли с 24 августа до 23 сентября этого года в лесах между знаменитым северо-западным национальным парком Хванге и городом Виктория-Фолс.

"Их нашли лежащими на животах, что свидетельствует о чрезвычайно внезапной смерти", - сказал Мангваня.

По его словам, тесты, проведенные на данный момент в Зимбабве, указывают на заболевание, называемое геморрагической септицемией, которое вызывается бактериальной инфекцией.

Рейнджеры исключили отравление цианидом или браконьерство, поскольку бивни животных остались на месте.

Мангванья сказал, что дикие животные более восприимчивы к болезням в сухой и жаркий сезон в стране, то есть примерно с августа по ноябрь.

В последние годы Зимбабве страдает от последовательных засух, усугубляющихся глобальным потеплением, в результате чего животным остается меньше воды и пищи.

В Зимбабве насчитывается более 84 000 слонов - это почти вдвое больше, чем может поддерживать экосистема этой африканской страны (от 45 000 до 50 000).

Соседняя Ботсвана, где проживает самая большая в мире популяция слонов (около 130 тысяч), в начале этого года потеряла около 330 животных в результате отравления цианобактериями.

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Зимбабве, Африка, Слоны.

Автор:

Телеграф
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