Женский марш в Мехико: в силовиков полетели коктейли Молотова, те ответили газом и шокерами

Группа, состоящая примерно из 40 женщин, столкнулась с полицией в историческом центре Мехико во время марша в поддержку абортов.

Группа женщин, состоящая из участниц феминистического движения Bloque и жертв насилия, покинули захваченное ними в начале месяца здание Национальной комиссии по правам человека (CNDH) около 14:00 по местному времени (22:00 по Киеву). Однако их марш заблокировали более 600 полицейских.

Конфронтация между двумя сторонами быстро переросла в столкновение.

По данным правительства Мехико, женщины забросали полицию коктейлями Молотова. Они также рисовали граффити на зданиях и нанесли ущерб магазину.

По данным местных СМИ, в ответ против женщин применили дубинки и электрошокеры. На кадрах в соцсетях видно, как правоохранители пытаются отогнать протестующих газом.

Правительство заявило, что одиннадцать полицейских получили травмы и ожоги. Восемь из них доставлены в больницу.

Протестующие заявили, что стали жертвами насилия со стороны полиции.

"Они таскали меня за волосы, душили зеленым платком, который я носила на шее. Они хватали меня за руки, били по лицу и по ребрам", - сказала Эрика Мартинес, протестующая и мать девочки, ставшей жертвой сексуального насилия.

+ #28S Están echando un gas que hace que ardan mucho los ojos y el rostro. pic.twitter.com/OTzX8MtQ3m — (@abismada_) September 28, 2020

Противостояние длилось в течение четырех часов, затем протестующим наконец разрешили вернуться в офисы CNDH.

В этом месяце женщины в нескольких частях Мексики протестовали против высокого уровня гендерного насилия и неспособности властей решить эту проблему.

Протестующие также возмущены июльским решением Верховного суда, которым в стране сохранился запрет на аборты в первые 12 недель беременности.

Активистки надеялись, что суд вынесет знаменательное решение, которое проложит путь к декриминализации абортов по всей Мексике.

Мехико и Оахака - единственные штаты, которые декриминализовали аборт, последний сделал это в сентябре прошлого года.