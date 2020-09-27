Обиженный Лукашенко ответил Макрону по поводу отставки

Непризнанный мировым сообществом президент Беларуси Александр Лукашенко едко ответил на призыв президента Франции Эммануэля Макрона уйти в отставку.

Слова Лукашенко приводит его пресс-секретарь Наталья Эйсмонт, которую цитирует агентство БЕЛТА.

"Сам Президент Франции, следуя собственной логике, должен был бы уйти в отставку еще два года назад - когда на улицы Парижа только начали выходить "желтые жилеты". Годы идут, "жилеты" до сих пор на улицах, господин Макрон на удивление тоже до сих в должности, а Франция стала страной, где массовые протесты стали привычным явлением", - сказал Лукашенко.

Также он вспомнил и о периодических демонстрациях движений Black Lives Matter, а также протестах мусульманских общин в Марселе и Лионе.

"Минск жестом доброй воли готов предложить себя, в качестве универсальной и доказавшей свою эффективность переговорной площадки, для мирной передачи власти любой из вышеназванных групп", - добавил Лукашенко.

Также он посоветовал "как опытный политик - незрелому", заняться проблемами Франции и начать решать внутренние проблемы страны.

Помимо того, Лукашенко не упустил возможности сделать выпад в сторону своего политического оппонента Светланы Тихановской.

"Как кажется нам здесь, в Беларуси, Эмануэль Макрон слишком много внимания уделяет одному из экс-кандидатов в президенты Беларуси. С учетом того, что этот экс-кандидат - дама, французский лидер рискует ко внутренним проблемам Франции получить еще и личные - у себя дома", - заявили в пресс-службе.

Напомним, ранее Макрон выразил поддержку протестующим в Беларуси и высказал мнение, что Лукашенко придется уйти.

После того как Центризбирком объявил Лукашенко президентом Беларуси (80% голосов) десятки тысяч людей выходят на протесты с требованием повторного голосования.

Лукашенко провел тайную инаугурацию и поклялся в верной службе белорусскому народу.