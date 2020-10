Протестовали против полицейской жестокости: в Нигерии силовики расстреляли толпу демонстрантов (Видео)

В Лагосе, крупнейшем городе Нигерии, солдаты открыли огонь по участникам протеста против жестокости полиции.

Как пишет BBC со ссылкой на очевидцев, по меньшей мере 20 человек были убиты и еще около 50 получили ранения. Позже данные подтвердила правозащитная группа Amnesty International.

Власти пообещали провести расследование стрельбы.

В Лагосе и других регионах введен бессрочный комендантский час на 24 часа.

Очевидцы рассказали, что во вторник вечером люди в форме открыли огонь в богатом пригороде Лекки в Лагосе.

"Ровно в 18:45 (20:45 по Киеву) солдаты подъехали ... и начали стрелять прямо по нам, мирным демонстрантам. Они стреляли и шли прямо на нас. Это был хаос. В кого-то прямо рядом со мной попали, и он скончался на месте", - рассказал BBC анонимный источник.

THIS IS A CLEARER VIDEO OF THE LEKKI TOLL GATE SHOOTING.

THE GOVERNMENT WILL PAY FOR THIS!

RT AGGRESSIVELY FOR THE WORLD TO SEE#EndSARS

pic.twitter.com/pr28RpVhgq

— Okafor Uchenna Oluwafemi (@UcheofLagos) October 20, 2020