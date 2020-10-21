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Протестовали против полицейской жестокости: в Нигерии силовики расстреляли толпу демонстрантов (Видео)

Протестовали против полицейской жестокости: в Нигерии силовики расстреляли толпу демонстрантов (Видео)
Обновлено 02:50 Сегодня Телеграф
В Нигерии силовики открыли огонь по протестующим против полицейской жестокости.

В Лагосе, крупнейшем городе Нигерии, солдаты открыли огонь по участникам протеста против жестокости полиции. 

Как пишет BBC со ссылкой на очевидцев, по меньшей мере 20 человек были убиты и еще около 50 получили ранения. Позже данные подтвердила правозащитная группа Amnesty International.  

Власти пообещали провести расследование стрельбы.

В Лагосе и других регионах введен бессрочный комендантский час на 24 часа.

Очевидцы рассказали, что во вторник вечером люди в форме открыли огонь в богатом пригороде Лекки в Лагосе.

"Ровно в 18:45 (20:45 по Киеву) солдаты подъехали ... и начали стрелять прямо по нам, мирным демонстрантам. Они стреляли и шли прямо на нас. Это был хаос. В кого-то прямо рядом со мной попали, и он скончался на месте", - рассказал BBC анонимный источник.

Он также сказал, что солдаты возвели баррикады, из-за чего машины скорой помощи не могут добраться до места.

Протесты начались почти две недели назад с призывов к роспуску SARS (Специальный отряд по борьбе с разбоями, - ред.), которого обвиняли в незаконных задержаниях и нападениях. 

Президент Мухаммаду Бухари распустил это подразделение 11 октября. Но демонстранты призвали к дальнейшим изменениям в силах безопасности, а также к реформе управления страной.

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Нигерия, Протесты, Стрельба.

Автор:

Телеграф
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