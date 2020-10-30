Самое смертельное кораблекрушение года: у берегов Сенегала утонули 140 мигрантов

По меньшей мере 140 человек погибли в наиболее смертоносном кораблекрушении 2020 года.

Как сообщает CGTN, катастрофа произошла у берегов Сенегала, когда на лодке, перевозившей около 200 мигрантов загорелся двигатель.

Международная организация по миграции (МОМ) заявила, что мигранты направлялись на Канарские острова, которые принадлежат Испании.

Агентство сообщило, что военно-морские силы Сенегала и Испании при помощи находившихся поблизости рыбаков спасли 59 человек и извлекли останки еще 20 человек.

По оценкам миграционного агентства ООН, в этом году на Канарские острова прибыло около 11 тысяч мигрантов по сравнению с 2557 в прошлом году. Сообщается, что в этом году на маршруте погибло 414 человек.

Как сообщалось ранее, в сентябре около трех сотен беженцев высадились на берегах Индонезии, проведя в море около 200 дней.