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Пятница, 30.10.2020
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Самое смертельное кораблекрушение года: у берегов Сенегала утонули 140 мигрантов

Самое смертельное кораблекрушение года: у берегов Сенегала утонули 140 мигрантов
Обновлено 18:00 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер - AJ+

По меньшей мере 140 человек погибли в наиболее смертоносном кораблекрушении 2020 года. 

Как сообщает CGTN, катастрофа произошла у берегов Сенегала, когда на лодке, перевозившей около 200 мигрантов загорелся двигатель. 

Международная организация по миграции (МОМ) заявила, что мигранты направлялись на Канарские острова, которые принадлежат Испании. 

Агентство сообщило, что военно-морские силы Сенегала и Испании при помощи находившихся поблизости рыбаков спасли 59 человек и извлекли останки еще 20 человек.

По оценкам миграционного агентства ООН, в этом году на Канарские острова прибыло около 11 тысяч мигрантов по сравнению с 2557 в прошлом году. Сообщается, что в этом году на маршруте погибло 414 человек.

Как сообщалось ранее, в сентябре около трех сотен беженцев высадились на берегах Индонезии, проведя в море около 200 дней. 

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Все по теме:

Мигранты, Кораблекрушение, ООН, Сенегал.

Автор:

Телеграф
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