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Суббота, 31.10.2020
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Австралию засыпало невероятно крупным градом: очевидцы показали фото

Австралию засыпало невероятно крупным градом: очевидцы показали фото
Обновлено 19:09 Сегодня Телеграф Фото: facebook Игорь Кибальчич

Масштабы стихии можно оценить по кадрам, которыми поделился местный житель Игорь Кибальчич в соцсети.

В диаметре льдины достигали 13-15 сантиметров. От разгула непогоды пострадали дома, разбиты автомобили. О пострадавших не сообщается.  

Во Флориде впервые за почти 30 лет выпал снег (Видео)

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Австралия, Шторм, Град, Квинсленд.

Автор:

Телеграф
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