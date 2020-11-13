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В мире началась новая масштабная война: что сейчас происходит в Западной Сахаре и где это на карте

В мире началась новая масштабная война: что сейчас происходит в Западной Сахаре и где это на карте
Обновлено 22:59 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

На территории "Западной Сахары" возобновились боевые действия, спустя 30 лет после заморозки конфликта. 

Об этом сообщил аналитик Игар Тышкевич на своей странице в Фейсбук. 

"Есть регион "Западная Сахара" - спорный между Алжиром и Марокко. На этой территории действует режим разрешения конфликта под эгидой ООН. То есть вроде заморожен, но есть мирный процесс. В 2020 году в Алжире вступили в силу изменения в Конституцию, позволяющие использовать вооружённые силы за пределами страны.", - написал он. 

Он отметил, что правительство Марокко решило не дожидаться "провокаций сепаратистов", а начать широкомасштабную военную операцию. 

"Если к понедельнику внешние игроки не вмешаются (а они заняты своими проблемами), то мы получаем новую горячую точку. К замесу в которой может присоединиться и Мавритания - ибо эпицентр боёв как раз в буферной зоне между этим государством и Марокко", - подытожил он. 

Его слова подтверждает издание Arabnews, заявившее о начале военной операции со стороны Марокко, "чтобы положить конец "провокациям" Фронта Полисарио, выступающего за независимость".

Протестующие, выступающие за Полисарио, в течение нескольких последних недель блокировали дорогу, проходящую через контролируемую ООН буферную зону недалеко от мавританской границы. Протесты начались после принятия резолюции Совета Безопасности ООН, которая включала формулировки, рассматриваемые как благоприятные для Марокко.

В свою очередь в Рабате заявили, что у Марокко "не было другого выбора, кроме как выполнить свои обязанности, чтобы положить конец блокаде ... и восстановить свободный поток гражданского и коммерческого транспорта".

Регион находился под контролем Испании с конца XIX века. 

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В 1975 году Испания приняла решение вывести свою администрацию из региона, предложив соседним Марокко и Мавритании разделить территории, однако Мавритания от своих претензий отказалась. 

27 февраля 1976 года Фронт Полисарио, ведущий партизанскую войну против марокканских войск при поддержке Алжира, провозгласил Западную Сахару независимым государством под названием Сахарская Арабская Демократическая Республика (САДР). 

Боевые действия на этой территории продолжались до 1988 года, когда было достигнуто соглашение о прекращении огня.

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Все по теме:

Марокко, Африка, Алжир, Западная Сахара.

Автор:

Телеграф
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