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Канадец создал шлем для защиты от коронавируса (фото)

Канадец создал шлем для защиты от коронавируса (фото)
02:15 Сегодня Телеграф

Канадский изобретатель Езин Аль-Кайси создал шлем для защиты от коронавируса. Он полностью закрывает голову и грудь, а также имеет козырек. В таком виде канадец ездит на метро в Торонто.

Об этом сообщает «Би-би-си».

Сзади устройства находится вентилятор с питанием от батареек и фильтром респиратора, который очищает воздух, поступающий извне.

Выглядящий как антиутопический персонаж прямо из апокалиптического фильма, 32-летний мужчина, что неудивительно, вызывает резкую реакцию.

Езин Аль-Кайси отметил, что многие смотрят на его устройство с любопытством и спрашивают, где изобретатель достал такой шлем.

Свое устройство Аль-Кайси назвал BioVYZR. По словам изобретателя, батарея шлема может выдержать до 12 часов без подзарядки. Он также сообщил, что в настоящее время порядка 10 тысяч человек подали заявку на приобретение подобного девайса.

Шлем доступен на сайте его онлайн-магазина VYZR Technologies за 379 долларов (10,5 тыс. грн).

Изобретения, которые помогают нам жить лучше уже сегодня (Фото)

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Все по теме:

Канада, Изобретение, Коронавирус, Езин Аль-Кайси.

Автор:

Телеграф
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