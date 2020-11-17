Канадец создал шлем для защиты от коронавируса (фото)

Канадский изобретатель Езин Аль-Кайси создал шлем для защиты от коронавируса. Он полностью закрывает голову и грудь, а также имеет козырек. В таком виде канадец ездит на метро в Торонто.

Об этом сообщает «Би-би-си».

Сзади устройства находится вентилятор с питанием от батареек и фильтром респиратора, который очищает воздух, поступающий извне.

Выглядящий как антиутопический персонаж прямо из апокалиптического фильма, 32-летний мужчина, что неудивительно, вызывает резкую реакцию.

Езин Аль-Кайси отметил, что многие смотрят на его устройство с любопытством и спрашивают, где изобретатель достал такой шлем.

Свое устройство Аль-Кайси назвал BioVYZR. По словам изобретателя, батарея шлема может выдержать до 12 часов без подзарядки. Он также сообщил, что в настоящее время порядка 10 тысяч человек подали заявку на приобретение подобного девайса.

Шлем доступен на сайте его онлайн-магазина VYZR Technologies за 379 долларов (10,5 тыс. грн).