В Бразилии начались протесты после убийства темнокожего мужчины в супермаркете. Фото и видео

В Бразилии 41-летний Жоау Фрейтас умер после того, как его жестоко избили охранники супермаркета в Порту-Алегри. Видео случившегося появилось в социальных сетях, что и вызвала вспышки акций протеста.

Трагедия произошла накануне Дня памяти про права темнокожих, передает The Guardian.

Инцидент произошел в супермаркете сети Carrefour в городе Порту-Алегри. Все произошло после того, как работница магазина пожаловалась охранникам на Фрейтеса. Они вывели Жоау Фрейтаса из помещения и жестоко избили.

Из-за смерти Жоау Фрейтаса десятки людей протестуют на улицах страны. В частности, 20 ноября они вышли на протест в столице Бразилии.

Протестующие бойкотировали магазины Carrefour в столице Бразилии, Бразилии, Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу.

В Порту-Алегри протестующие попытались ворваться в торговый центр стали, начали бить стёкла и ломать двери. В ответ полиция применила слезоточивый газ.

В Сан-Паулу протестующие разбили переднее окно Carrefour, рассыпали товары с полок по всему полу и подожгли пожар, который сотрудники поспешили тушить.