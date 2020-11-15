Избиения до потери сознания и взрывы: силовики Лукашенко разгоняют протестующих (фото, видео)

В Беларуси третий месяц продолжаются протесты против режима Александра Лукашенко. Жители Минска и других городов страны регулярно выходят на улицы.

В воскресенье, 15 ноября, произошли очередные стычки между протестующими и силовиками.

Об этом сообщает TUT.BY.

На "площади Перемен" минчане устроили церемонию почтения памяти убитого Романа Бондаренко. Спецназовцы начали бросать в мирных жителей светошумовые гранаты.

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На этом беспредел не закончился. Возле станции метро Пушкинская силовики избили человека до потери сознания.

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На протестах в Минске 121 человек задержан, сообщают правозащитники. Среди них как минимум семь журналистов, некоторых из них отпустили. Силовики продолжают разгонять протестующих и жестко задерживают мирных людей.