Били, душили и унижали: несовершеннолетние студентки открыли, как силовики издевались над ними в Беларуси

Две 17-летние студентки Белорусского государственного экономического университета рассказали, как после задержания во время акции 10 ноября их подвергли пыткам.

Свою историю Анастасия и Алена рассказали изданию Белсат.

В тот день девушки встали в цепь в знак солидарности с задержанными и исключёнными студентами.

Акция длилась не более пяти минут. Автобус с сотрудниками службы безопасности подъехал к автобусной остановке, где собрались студенты. Девушки напоминают, что мужчины были в штатском, балаклавах и кепках с красно-зеленым флагом.

Люди без опознавательных знаков вытащили шестерых девушек из цепи. Четырех из них арестовали на 15 суток.

Подробностей задержания Анастасия не помнит, так как на время потеряла сознание. Открыв глаза, девушка увидела, как один из силовиков топчет ногами ее волосы: "Они кричали, что нас нужно вы***ть, что мы не видели большого х**, потому что иначе никуда не стали бы выходить. Одну девушку начали душить флагом. За каждое замечание били по голове".

Больше всех досталось Алёне. Её били, дергали за волосы, порвали куртку и жестоко душили.

"Я не могла вырваться и дышать, они закричали, что я "вы**ываюсь". Перестали только потому, что сзади один из них крикнул чтобы меня отпустили, иначе убьют. Девушки заступились за меня, им заломили руки и толкали", - говорит она.

Алена отметила, что у силовиков были проблемы с дикцией и языком, а также расширенные зрачки. Она не исключает, что те находились под воздействием наркотиков.

Напомним, 11 ноября силовики избили жителя Минска Романа Бондаренко, после чего тот скончался от полученных травм.