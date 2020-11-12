Смерть в реанимации избитого силовиками мужчины обострила ситуацию в Минске: что там случилось

В Беларуси продолжаются массовые протесты, а тем временем растет и насилие со стороны силовиков. Так, из-за избиения на протесте попал в реанимацию, а затем умер минчанин, что только обострило ситуацию в стране. Люди вышли на улицы на "площадь Перемен" что бы почтить память о погибшем Романе Бондаренко.

Об этом сообщили в Телеграм-канале НЕХТА.

По предваритеным данным, вечером 11 ноября мужчину схватили неизвестные в гражданской одежде и масках во дворе его дома на "Площади Перемен" и увезли. Соседям, дозвонившимся в Центральное РУВД Минска, там ответили, что мужчине стало плохо и он в больнице. В полночь Романа доставили в больницу скорой медицинской помощи в тяжелом состоянии, он был в коме.

Медики оперировали мужчину несколько часов, шансы на выживание давали один к тысяче. Все это время он был без сознания. Ему нужна была еще одна операция, но в таком состоянии проводить ее было нельзя.

Позднее сестра покойного Романа Бондаренко рассказала, что кто-то приехал в больницу и изъял все вещи ее брата. Кто это был, родные не знают.

Вечером мужчине стало хуже и вскоре он скончался.

После сообщения о смерти на "Площади Перемен" стали собираться неравнодушные граждане. Они несут цветы и свечи.

В сети поделились кадрами с места событий:

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