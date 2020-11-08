В Минске оппозиция собирается на марш, власти уже стягивают бронетехнику (фото и видео)

В Беларуси уже третий месяц не утихают протесты против власти Лукашенко. Представители оппозиции организовывают новый митинг в 12:00 8 ноября в Минске.
Об этом сообщает Telegram-канал Nexta.
"Минчане пройдут маршем по центральным улицам и проспектам города, продемонстрируют себе и всем непреклонность народной воли", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в центр Минска силовики ввели бронетехнику в преддверии новой акции оппозиции.
Также сообщается, что на вход и выход закрыты все станции третьей линии, станции Октябрьская, Купаловская, Площадь Победы, Немига, Фрунзенская.
На этих станциях поезда не будут останавливаться. На станции Площадь Ленина закрыт вход со стороны Площади Независимости.
В других городах – марши по собственному плану, акции и различные флеш-мобы.
К примеру в Гродно тоже собираются люди:
Напомним, Александр Лукашенко высказался о президентских выборах в США, назвав их "позорищем", чем вызвал волну насмешек в сети.