Протесты в Беларуси зашли в тупик, а санкции ЕС не повлияют на Лукашенко, - Игар Тышкевич

Евросоюз расширил «черный список» представителей белорусский властей за президентские выборы (которые признаны не честными) и подавление протестов. Теперь в нем 15 новых фамилий, включая президента Александра Лукашенко. В октябрьском списке было 40 человек, но тогда в нем не было бессменного президента. Санкции предполагают заморозку активов и запрет на поездки в страны ЕС. Это решение, его возможные последствия, а также ситуацию с протестами в Беларуси прокомментировал для «Телеграфа» эксперт "Украинского института будущего" (UIF) Игар Тышкевич.

«Протесты, которым скоро исполнится три месяца, оказались в патовой ситуации. С одной стороны - протестные настроения были и остаются. Как и запрос на переформатирование политической системы. С другой – протестная активность идет на спад. Белорусская власть работает на запугивание, ужесточила репрессии и давление», – отмечает эксперт.

Что касается санкций, то Игар Тышкевич напоминает, что Беларусь уже была под такими - персональными. Их действенность, по словам эксперта, мягко говоря, сомнительна.

«Персональные санкции предполагают запрет на въезд на территорию ЕС. Но белорусские чиновники и так не особо часто туда ездят. К тому же, санкции не распространяются на приглашения в рамках работы международных организаций. Напомню, что на сессию в ПАСЕ ездили российские политики, которые находились в тот момент под европейскими санкциями. Есть исключения и гуманитарного характера, – подчеркивает эксперт. – К примеру, когда лицу, находящемуся под санкциями, нужно выехать на лечение туда, куда ему как бы нельзя. Тот же Лукашенко во время прошлого осложнения отношений с ЕС (2007-2008 гг) отдыхал на лыжных курортах в Австрии. Официальная версия – поправлял здоровье. В австрийских Альпах, действительно, хороший воздух. Такой же хороший может быть в предместьях Берлина - при наличии политической необходимости. Еще лучший - при том же раскладе - на Севере Италии».

Комментируя возможный арест активов, который белорусские чиновники могут иметь на территории ЕС, Игар Тышкевич отметил: «Учитывая сложные отношения Минска с ЕС, надо понимать, что очень мало кто из белорусских чиновников держит там деньги. Пытаюсь себе представить растерянность руководства минского ОМОН, от того, что теперь нет возможности поехать на свою испанскую виллу».

К тому же, санкции не распространяются на членов семьи того, кто попал в «черный список», на связанных с ними лиц. А бизнес, как правило, ведется именно через таких.

«Так что европейские санкции против Беларуси столь же формальны, как и санкции ЕС за события на Донбассе - против РФ. В отличие от американских, санкции ЕС – всегда плод компромиссов, консенсусное решение всех членов Евросоюза, – поясняет эксперт. – Именно поэтому, если говорить о комплексном и быстром введении санкций, этот механизм ЕС часть дает сбой. Ключевые национальные группы (которых около 15) пытаются сделать всё, чтобы их экономические интересны не пострадали или пострадали минимально. И должно произойти что-то действительно ужасное, чтобы все поступились этими интересами».

В отличие от европейского, американский санкционный механизм более действенный и жесткий.

«Режим ограничений в США принимается законом (какие могут вводить санкции), а перечень тех, кто попадает под них - подзаконными актами. Это - санкции Казначейства. А есть еще второй пакет санкций – от Министерства торговли (экспортно-импортный контроль). Их вводят фактически внутренним документом, который подписывает, скажем так, клерк среднего звена, – говорит Игар Тышкевич. – Американские санкции более действенны, потому что они более динамичны».

Эксперт обращает внимание, что любое государство после введения против него санкций испытывает «санкционный шок». Экономика должна привыкать к новым условиям. Но «шок» этот длится не более полутора-двух лет. Далее экономика адаптируется. А вскоре и вовсе выходит на относительно стабильный уровень.

«Но есть и вторая волна санкций, технологических. Она накрывает через 10-15 лет. То, что мы видим с российской космической программой. Первые санкции США против РФ в этом смысле пошли в начале 2010. Эффект начали приносить недавно», – отмечает аналитик.

Он считает, что против Беларуси могли бы сработать американские санкции. Но там пока – лишь малозначимый персональный пакет против 8-9 человек, без Лукашенко.

«Со стороны ЕС повлиять на белорусский режим могло бы сворачивание программ сотрудничества. Тех же совместных проектов, которые реализовывались совместно властями Беларуси и европейскими институциями. Среди них – обустройство границы (для защиты от нелегальной миграции). Под это Беларуси выделялись немалые деньги, – подчеркивает Игар Тышкевич. – Можно было бы свернуть безопасностные и научные программы, что остановило бы приток в Беларусь безвозмездной помощи в размере от 200 до 250 млн евро в год. Но ЕС на такое идти пока не собирается».

Более того, по словам эксперта, около двух недель назад пришел очередной транш от ЕС в пользу… МВД Беларуси. На покупку дронов, которые используются, в том числе, для слежения за перемещением демонстрантов.

«Хочу также напомнить, что белорусское спецподразделение «Алмаз», которое обвиняют в том, что его бойцы стреляли в протестующих, вооружено штурмовыми винтовками Heckler & Koch, которые по немецкой лицензии производят в Турции. А гильзы от травматических патронов, которые находили в августе, были польского производства. Хочу напомнить, что месяц назад из ворот чешского предприятия, которое производит свето-шумовые гранаты, выезжала фура на белорусских номерах. И, наконец, хочу напомнить, что при всем этом единственный пакет санкций, которые действовали и до 9 августа в отношении Беларуси (с 2006 года!) – это запрет на продажу и предоставление Беларуси вооружения, которое может быть использовано в том числе для подавления массовых протестов. Но в Чехии, Польше и Германии даже не создали парламентских групп для расследования вышеизложенных фактов», – резюмирует Игар Тышкевич.

Как сообщал "Телеграф", на фоне протестов в Беларуси Лукашенко захотел купить у Путина месторождение нефти.