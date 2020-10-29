Режим Лукашенко уже стремится убивать народ: Портников оценил исход событий в Беларуси

Режим Александра Лукашенко близится к точке невозврата, когда он стремится не просто избивать, а убивать своих противников, то есть народ. Он считает белорусов "народом-террористом", о чем прямо сказал во время выступления 29 октября. И если начнутся массовые убийства, только тогда станет понятно, кто одержит победу - репрессивная машина или белорусский народ.

Такое мнение озвучил известный журналист и публицист Виталий Портников в своем Фейсбуке.

По его словам, вполне вероятно, что после победы белорусского народа российские войска окажутся в Могилевской области.

В случае победы Лукашенко, РФ будет приспосабливаться к этой ситуации: "пытаться, скажем так, изменить характер этого режима, поддерживая Лукашенко, разбавить его какими-то своими конфидентами в белорусской власти", - говорит журналист.

Тем не менее, победа будет решаться на поле боя.

"Потому что любой мирный протест на постсоветском пространстве рано или поздно заканчивается кровопролитием со стороны авторитарного режима. И то, как будет реагировать народ на это кровопролитие, и станет развязкой белорусской трагедии", отмечает Портников.

Стоит напомнить, что ранее Лукашенко не мог определится, то ли оставить всех участников массовой забастовки без работы и образования, то ли позволить решать судьбу страны людям.