В Беларуси студенты, строители, работники заводов вышли на забавстовку (фото и видео)

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10:33 Сегодня Телеграф Фото: twitter

В минувшее воскресенье, 25 октября, истек срок ультиматума, который белорусская оппозиция ранее предъявила властям и в котором говорилось, что если Александр Лукашенко не уйдет в отставку, то вся страна мирно выйдет на улицы. В воскресенье более 100 тысяч человек приняли участие в марше "Народный ультиматум", после которого лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская объявила о начале общенациональной забастовки.

Пресс-секретарь правительства Беларуси Александра Исаева написала в Facebook, что "все предприятия реального сектора экономики работают в штатном режиме".

Между тем белорусские Telegram-каналы сообщают о забастовках, в которых участвуют представители минимум 100 предприятий и учреждений.


Telegram-канал "НEXTA" сообщает также о начавшихся забастовках на Минском электротехническом заводе им. В.И. Козлова (МЭТЗ), предприятиях "Белкоммунмаша", "Брестэнерго", на Минском заводе колесных тягачей (МЗКТ) и ряде других предприятий.

Забастовки начались и в вузах: Белорусском госуниверситете информатики и радиоэлектроники (БГУИР), Минском государственном лингвистическом университете (МГЛУ), Белорусском государственном университете.

Как сообщают портал Tut.by и белорусские Telegram-каналы, утром 26 октября первые забастовки начались на Минском тракторном заводе (МТЗ), на предприятии "Гродно Азот", в Белорусском государственном медицинском университете (БГМУ).

Один из преподавателей МГЛУ, пытавшийся призвать студентов не участвовать в забастовке, попал на видео, которое уже стало вирусным:

 

Напомним, вчера 25 октября истек срок "народного ультиматума", который бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская предъявила властям республики. 26 октября, в связи с невыполнением ряда требований опозиции, в республике Белорусь началась национальная забастовка всех предприятий.

По некоторым данным в столице Белоруси Минске, вчера 25 октября, на акции протеста вышли около ста тысяч человек. 

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Протест, Забастовка, Минск, Ультиматум, Белорусь, Александ Лукашенко, Светалана Тихановская.

Автор:

Телеграф
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