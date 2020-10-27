Лукашенко пошел на попятную после угроз в адрес бастующих (видео)

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14:24 Сегодня Телеграф

Президент Беларуси Александр Лукашенко не определился, то ли оставить всех участников массовой забастовки без работы и образования, то ли позволить решать судьбу страны людям.

Во вторник, 27 октября, он выступил с противоречивыми заявлениями по этому поводу на встрече с членами правительства.

Белорусский лидер не считает нужным церемониться с протестующими и просить их вернуться к работе и учебе.

"Никого не надо уговаривать – ни рабочих, ни студентов, ни врачей, ни учителей, ни госслужащих. Сейчас такой момент, когда каждый должен выбрать в жизни ту дорогу, которой он будет двигаться, и не только он, но и его дети. Не хотят рабочие работать, не надо, но их единицы, кто не хочет. Студенты пришли учиться, учитесь, но, если вышли в нарушение закона на несанкционированные акции, лишаетесь права быть студентами. Отправьте в армию, а кого на улицу", - отметил Лукашенко.

В то же время он выразил готовность вести диалог с населением и даже поклялся, что определять будущее страны будет народ на шестом Всебелорусском народном собрании, которое пройдет уже в декабре 2020 или январе 2021 года.

"Говорил не единожды и еще раз хочу повторить: все будет только так, как решит белорусский народ. Это не пустые слова. Это моя клятва. Я гарантирую, что будет только так, как решит народ. Мы не будем мышкованием заниматься, не будем создавать что-то под себя. Как люди решат — так и будет", - отметил Лукашенко.

Напомним, что общенациональная забастовка в Беларуси началась 25 октября, после того как Лукашенко не выполнил требования ультиматума и не ушел в отставку.

Как только стало известно о проведении массовой забастовки в столице Беларуси закрыли метро и отключили Интернет, стянув силовиков. При этом протестующих разгоняют очень жестко, используя светошумовые гранаты и резиновые пули. 

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Все по теме:

Забастовка, Беларусь, Александр Лукашенко, Увольнение, Собрание.

Автор:

Телеграф
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