ОМОН ворвался в квартиру и избил спрятавшихся там протестуюших: жуткие кадры из Беларуси (видео 18+)

25 октября в столице Беларуси, Минске более 100 тыс человек приняли участие в марше "Народный ультиматум". Но власти применили силу ОМОНовцев, для разгона протестующих. Людям пришлось убегать.

Об этом рассказала жительница Беларуси в своем Твиттере.

По словам очевидцев, люди прятались от агрессивных ОМОНовцев во дворах и подъездах.

Но и туда часто заходил спецназ.

Демонстрантов пускали в квартиры, чтобы спрятатся. Но иногда ОМОН проникал и туда.

Девушка выложила жуткие кадры, как сотрудники спецназа проникли в квартиру и пытались вытащить оттуда учасников протеста:

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