Не пощадили даже беременную: видео, как силовики зверствовали на протестах в Минске

В Беларуси во время разгона протестных акций силовики не щадят никого, при разгоне демонстрантов активно применяются светошумовые гранаты.

На видео, опубликованном на Телеграмм-канале Hexta, попал момент, когда во время очередной атаки по одной из улиц белоруской столицы граната попала в девушку.

Позже в сеть попала еще одна съемка, на ней слышен женский плач и крик, девушка жалуется, что ей больно, и говорит, что она беременная.

"Что-то страшное происходило сегодня вечером в одном из минских дворов. Каратели куда-то тащили и пытались арестовать раненую беременную девушку", - так описал происходящее автор видео.

Правоохранители заявляют, что в результате подавления протестов на конец воскресенья, 25 октября, задержано 120 человек. При этом данные правозащитного центра "Весна" говорят, что силовики по стране отправили за решетку в два раза больше людей - 240 человек.

Новая волна протестов, которая прокатилась по Беларуси связана с тем, что 25 октября истек срок "народного ультиматума", который один из лидеров оппозиции Светлана Тихановская предъявила белорусской власти. К этой дате у Лукашенко подготовились основательно, мобилизовав все силы. По всей Беларуси с протестующими не церемонятся, избивают, заталкивают в автозаки, применяют слезоточивый газ.