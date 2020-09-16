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Лукашенко заявил, что США, Украина и Польша 10 лет готовили "сценарий уничтожения Беларуси"

Лукашенко заявил, что США, Украина и Польша 10 лет готовили "сценарий уничтожения Беларуси"
Обновлено 21:32 Сегодня Телеграф
Александр Лукашенко заявил, что "анализ произошедших событий" показал, что сценарий "уничтожение Беларуси" готовился в течение последних десяти лет. Об этом сообщили в "Белта".

Лукашенко отметил, что "поэтапный разбор событий в стране" проявляет истинные замыслы и тактику внешних даже не оппонентов Беларуси, а агрессоров. Он заявил, что в течение последних десяти лет они готовились к времени "Ч". Участниками сценария исполняющий обязанности Беларуси назвал США, Украину, Чехию, Польшу и Литву.

"Чтобы сразу снять все маски, назовем этих игроков поименно. На уровне мировых центров это прежде всего Соединенные Штаты Америки, конкретнее - их сеть фондов по поддержке так называемой демократии. На европейском континенте активно действовали американские сателлиты: Польша, Литва Чехия и, увы, наша Украина", - заявил Лукашенко.

Далее в своей речи Лукашенко раскрыл якобы семь этапов реализации этого так называемого сценария: 

  • Подготовительный
  • Парламентские выборы
  • Подготовка к президентским выборам
  • Президентская кампания
  • Попытка майданного сценария
  • Поствыборный протест
  • Попытка легализации инфраструктуры перемен.

Ситуация в Беларуси

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. По окончательным данным центризбиркома страны Тихановская набрала 10,1% голосов избирателей. Александр Лукашенко получил 80,1% голосов.

Белорусы не согласны с итогами выборов, в стране пятую неделю продолжаются протесты и забастовки.
30 августа на несанкционированную акцию протеста в Минске вышли более 200 тысяч человек.

В Министерстве внутренних дел Беларуси сообщили о 125 задержанных во время акции "Марш мира и независимости".

Лукашенко неоднократно заявлял, что ситуацию в стране расшатывают извне, и договорился с президентом РФ Владимиром Путиным совместно реагировать "в случае обострения ситуации в части внешних угроз". 27 августа Путин допустил использование российских силовиков для подавления протестов в Беларуси.

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Все по теме:

Украина, США, Польша, Беларусь, Александр Лукашенко.

Автор:

Телеграф
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