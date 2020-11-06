Лукашенко "гарантировал" беларусам новые выборы

Александр Лукашенко гарантировал гражданам Беларуси новые выборы и назвал условие для их проведения.

Об этом он заявил во время посещения станций третьей линии минского метро.

"На злобу дня. Некоторые требуют от нас новые выборы. Гарантирую вам новые выборы. Тогда, когда вы примите решение. Гарантирую", - заявил Лукашенко.

Также он не упустил возможности сделать выпад в сторону Германии, 4 ноября принявшую резолюцию о поддержке гражданского общества, независимых СМИ и пострадавших от репрессий граждан.

"Немцы вчера озаботились, аж в парламенте своем приняли решение. Для нас беларусов. Вы сначала там у себя разберитесь. В Польше разберитесь, она поближе. И самое главное, потребуют ли они от американцев провести новые повторные выборы. Вот я посмотрю, как немцы потребуют от американцев провести новые выборы", - сказал Лукашенко.

Напомним, 5 ноября Лукашенко приказал запретить выезжающим за границу медикам возвращаться в Беларусь.