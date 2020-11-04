Протесты в Польше: правительство пока повременит с запретом абортов

На фоне масштабных протестов, правительство Польши решило повременить с ужесточением законодательства относительно абортов, пишет CGTN.

Конституционный суд страны ранее постановил, что прерывание беременности у плода с врожденными дефектами противоречит конституции. Это решение привело к волне демонстраций по всей стране.

Глава канцелярии премьер-министра Михал Дворчик заявил, что в правительстве обсудят постановление суда и попытаются найти решение.

"Сейчас идет обсуждение, было бы хорошо потратить время на диалог и найти новую позицию в этой сложной и вызывающей сильные эмоции ситуации", - сказал Дворчик во вторник.

Согласно новой норме суда, аборт в Польше будет разрешен лишь в ситуациях, когда беременность может угрожать жизни женщины, или если она забеременела вследствие совершенного преступления - изнасилования или инцеста.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецки призвал к диалогу с протестующими и законодателями оппозиции, чтобы найти путь к решению.

Президент Анджей Дуда предложил новый закон, который разрешит аборты плодов с опасными для жизни дефектами, но запретит их при таких расстройствах, как синдром Дауна.

Напомним, протесты в Польше начались в конце октября, после того, как Конституционный суд принял резонансную поправку.

31 октября в одной лишь Варшаве на демонстрации вышли около 100 тысяч человек.