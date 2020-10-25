Польша против запрета на аборты: в стране возобновились протесты (фото, видео)

23 октября Конституционный суд Польши принял решение о том, что аборт из-за дефектов плода противоречит Конституции, Таким образов он установил правовую норму, равносильную практически полному запрету на прерывание беременности в стране.

Это решение возмутило граждан страны. Они организовали массовый протест, пишет RMF 24.

Под зданием Конституционного суда собралось около тысячи человек.

Policja użyła gazu wobec protestujących przed domem Jarosława Kaczyńskiego w Warszawie. Tłum napierał na policyjny kordon, po gazie się cofnął.@RMF24pl pic.twitter.com/iqYz6e4VDR — Paweł Balinowski (@PBalinowski) October 22, 2020

После полуночи ситуация значительно обострилась. Полиция начала давать отпор - применила слезоточивый газ, на что протестующие в ответ забросали их камнями.

Отмечается, что во время протестов 15 человек были арестованы полицией Варшавы.