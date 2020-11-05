Лукашенко запретил пускать уехавших в Польшу врачей на родину (видео)

В четверг, 5 ноября, непризнанный мировым сообществом президент Беларуси Александр Лукашенко, который в последнее время принимает довольно странные решения, озвучил очередной "приказ". Он запретил уезжающим за границу врачам возвращаться в Беларусь.

Об этом он заявил во время своего очередного обращения, передают в Телеграм канале Пул Первого.

"Мы видим огромную вспышку заболеваемости в Польше", - заявил он отметив, что "буквально два дня назад они (поляки) начали собирать по всему миру врачей и другой медицинский персонал, чтобы оказывать помощь людям".

"Лишних врачей у нас нет, но следуя своему принципу, мы никого держать не будем", - сказал Лукашенко.

"Но надо понимать, уехал - назад не вернешься, там будешь работать и зарабатывать те большие деньги за которыми ты уехал", - подчеркнул он.

"Всех надо ставить на место", - отметил Лукашенко.

Стоит напомнить, что в Беларуси третий месяц продолжаются протесты на фоне победы Александра Лукашенко на президентских выборах. Силовики не прекращают разгонять митингующих.

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