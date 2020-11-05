Лукашенко купит у Путина месторождения нефти: что заявили в Кремле

Президент Беларуси Александр Лукашенко впервые за полтора месяца созвонился с лидером РФ Владимиром Путиным. В среду вечером появилась информация о том, что предметом обсуждения стал вопрос поставок нефти и газа.

Любопытно, но Лукашенко во время беседы заявил о желании приобрести месторождение нефти в России. Более того, Путин эту идею одобрил.

Впрочем, как подчеркнули в Администрации президента Беларуси, пока не шла реч о конкретном покупке и условиях приобретения. В Кремле же о покупке месторождения нефти ничего не сообщили, уточнив лишь, что разговор в том числе затронул вопрос покупки Беларусью российской вакцины от коронавируса.

Абсолютно ничего о разговоре не написал телеграм-канал "Незыгарь", который активно освещает в том числе события в Беларуси и отношения между Москвой и Минском.

Как известно, между Путиным и Лукашенко давние и нелинейные отношения. Последний их разговор состоялся в Сочи 14 сентября. После начала массовых протестов в Беларуси Кремль поддержал режим Лукашенко и, по некоторым данным, даже отправил в соседнюю страну своих силовиков и медийщиков.

Важно отметить, что в последние годы обострилась дискуссия о создании так называемого "Союзного государства". Точнее на бумаге оно уже есть, однако Лукашенко до масштабных протестов всячески пытался тормозить вопросы интеграции туда Беларуси. Фактически речь шла о поглощении Россией "братского государства" и управление им уже из Москвы.

В интервью "Телеграфу" российский оппозиционер Леонид Гозман озвучил прогноз, что Кремль в дальшейшем свергнет Лукашенко.