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Лукашенко купит у Путина месторождения нефти: что заявили в Кремле

Лукашенко купит у Путина месторождения нефти: что заявили в Кремле
Обновлено 07:34 Сегодня Телеграф

Президент Беларуси Александр Лукашенко впервые за полтора месяца созвонился с лидером РФ Владимиром Путиным. В среду вечером появилась информация о том, что предметом обсуждения стал вопрос поставок нефти и газа.

Любопытно, но Лукашенко во время беседы заявил о желании приобрести месторождение нефти в России. Более того, Путин эту идею одобрил.
Впрочем, как подчеркнули в Администрации президента Беларуси, пока не шла реч о конкретном покупке и условиях приобретения. В Кремле же о покупке месторождения нефти ничего не сообщили, уточнив лишь, что разговор в том числе затронул вопрос покупки Беларусью российской вакцины от коронавируса. 

Абсолютно ничего о разговоре не написал телеграм-канал "Незыгарь", который активно освещает в том числе события в Беларуси и отношения между Москвой и Минском. 

Как известно, между Путиным и Лукашенко давние и нелинейные отношения. Последний их разговор состоялся в Сочи 14 сентября. После начала массовых протестов в Беларуси Кремль поддержал режим Лукашенко и, по некоторым данным, даже отправил в соседнюю страну своих силовиков и медийщиков.

Важно отметить, что в последние годы обострилась дискуссия о создании так называемого "Союзного государства". Точнее на бумаге оно уже есть, однако Лукашенко до масштабных протестов всячески пытался тормозить вопросы интеграции туда Беларуси. Фактически речь шла о поглощении Россией "братского государства" и управление им уже из Москвы.

В интервью "Телеграфу" российский оппозиционер Леонид Гозман озвучил прогноз, что Кремль в дальшейшем свергнет Лукашенко.

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Все по теме:

Вакцина, Россия, Нефть, Беларусь, Владимир Путин, Александр Лукашенко.

Автор:

Телеграф
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