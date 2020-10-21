Путин уберет Лукашенко и посадит на его место другого человека: в России озвучили сценарий

Победа революции в Беларуси для Кремля недопустима, она может стать фактическим примером для граждан России. Именно этого и страшатся в Москве.

Российский президент Владимир Путин был бы рад сместить Лукашенко и поставить там более адекватного человека. Но главная задача Кремля сейчас, это не допущение победы революции в Беларуси. Поэтому глава РФ и продолжает поддерживать Лукашенко, хотя в долгосрочной перспективе Москва его сместит. В конченом счете место лидера Беларуси может занять какой-то обычный технократ, который поможет России аннексировать Беларусь.

Такое мнение в интервью «Телеграфу» озвучил российский оппозиционный политик Леонид Гозман.

Он считает, что появление Лукашенко в КГБ и его встреча с оппозиционерами была вероятным требованием Путина.

Стоит обратить внимание, что кроме Бабарико на встрече был Сергей Тихановский, который настроен более радикально. Изначально, Бабарико устраивал Кремль, но сейчас он слишком близок к революции.

"Для Москвы идеальным преемником Лукашенко мог бы стать кто-то из окружения президента Беларуси, но не засвеченный в излишней близости к диктатору. К примеру, кто-то из министров или бывших министров, кто не связан с координационным советом и оппозицией", - отметил Гозман.

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