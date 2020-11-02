В Минске силовики в упор расстреляли мужчину, который заступился за жертву избиения

В Беларуси продолжаются массовые протесты. Агрессия часто наблюдается со стороны силовиков, так она не обошла и 60-летнего мужчину, которого 1 ноября в упор расстреляли силовики. Стоит напомнить, что 30 октября самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко объявил о начале решительных действий по отношению к участникам протестов.

Об этом сообщили в Фейсбуке "Чай з малинавым варэннем".

По предварительной информации во время акции пожилой мужчина заступился за лежащую на земле девушку, которую избивали силовики.

За это минчанина расстреляли резиновыми пулями.

В сети также появились кадры изуродованных конечностей мужчины (фото +18):

Стоит напомнить, что ранее российский публицист и журналист Александр Невзоров сравнил Александра Лукашенко с "вампиром, которому запретили пить кровь".

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