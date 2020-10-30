"Нам отступать некуда". Лукашенко объявил начало кровопролития в Беларуси (видео)

В пятницу 30 октября, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко во время своего обращения объявил о начале решительных действий по отношению к учасникам протестов. Он отметил, что в "плен" никого теперь брать не будут.

Об этом сообщил российский журналист Олег Кашин в своем Фейсбуке.

"Лидер Беларуси" говоря о том, что будет с теми людьми, кто "прикоснется к военнослужащему" заявил: "они должны будут уйти оттуда как минимум без рук", - добавив - "я говорю это публично, чтобы все понимали нашу дальнейшую решительность".

"Дальше все. Нам отступать некуда. И мы отступать не собираемся", - резюмировал Лукашенко.

Российский журналист также поделился видео с обращения белорусского "главы", прокоментировав, что он думает о нем лично:

Обращение Лукашенко также прокоментировал блоггер Рустем Адагамов на своем странице в Фейсбук.

По его словам: Усатая св**очь уже впрямую, откровенно угрожает убивать людей и призывает к этому своих бандитов в форме. Отступать ему некуда, это правда.

Пользователи сети довольно негативно отреагировали на такие слова самопровозглашенного президента Беларуси.

Стоит напомнить, что Лукашенко считает белорусов "народом-террористом", о чем прямо сказал во время выступления 29 октября.

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