"Пришлось из квартир вытаскивать этих наркоманов": Лукашенко рассказал, кто отдал приказ о разгоне демонстрантов

Александр Лукашенко сообщил, что распорядился разогнать демонстрации, прошедшие в Минске 26 октября, так как "наркоманы" начали "вскрывать квартиры".

Об этом заявил Лукашенко в выступлении от 27 октября, опубликованном на сайте телеканала СТВ.

"Это был мой приказ для того, чтобы обезопасить людей. Начали вскрывать квартиры, ринулись в эти квартиры. Пришлось из квартир вытаскивать этих наркоманов",— сказал он.

Как сообщалось ранее, в воскресенье 25 октября в Беларуси началась всеобщая забастовка. Около ста тысяч человек вышли на акцию протеста в Минске. Для разгона демонстрации силовики применили резиновые пули и светошумовые гранаты.

Многие из убегающих от насилия людей пытались укрыться во дворах и получали убежище в квартирах неравнодушных граждан. Однако ОМОНовцы находили их и там.

Ранее Лукашенко выступил с противоречивыми заявлениями по поводу ситуации в стране.