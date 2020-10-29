Беларусь закрыла границы: пограничники рассказали, кого не касается запрет на въезд

29 октября в Беларуси ограничили въезд на свою территорию. Множественные очереди, образовавшиеся у границы Беларуси, теперь придется разворачивать, поскольку попасть в страну теперь смогут далеко не все.

Об этом сообщили в Телеграме Пограничного комитета Беларуси.

"В связи со сложившейся эпидемической обстановкой в сопредельных странах Республика Беларусь временно ограничивает въезд на свою территорию через наземные пункты, а также пропуск отдельных категорий физических лиц из Латвии, Литвы, Польши и Украины", - говорится в тексте сообщения комитета.

Кто не подпадает под эти ограничения:

сотрудники дипломатических представительств и консульских учреждений, документированных дипломатическими и служебными паспортами,

водители транспортных средств, предназначенных для выполнения международных автомобильных перевозок,

члены поездных и локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения.

Стоит отметить, что пункты пропуска в Национальном аэропорту Минска также будут функционировать без вышеуказанных ограничений.

Читайте также в материале "Телеграф": Режим Лукашенко близится к концу - эксперт оценил исход событий в Беларуси.