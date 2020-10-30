Невзоров сравнил Лукашенко с обиженным вампиром и сказал, что тот защищает "президентский сортир"

Российский публицист и журналист Александр Невзоров сравнил Александра Лукашенко с "вампиром, которому запретили пить кровь".

Об этом он рассказал в эфире радио "Эхо Москвы".

"Мы видим, как каждое выступление Лукашенко напоминает обиженного вампира, который подал в суд на людей, которые не разрешают ему кусаться и пить кровь", - сказал он.

Невзоров также добавил, что Лукашенко уже потерял все и защищает лишь "маленький теплый президентский сортир, в котором он привык думать о картофеле".

"И он пока потешает публику разного рода заявлениями и враньем. С ним провели несколько серьезных бесед российские специалисты, так называемые поумнительные беседы", - отметил он.

30 октября Лукашенко выступил с обращением, в котором пообещал "оставлять без рук" тех, кто "хотя бы прикоснется к военнослужащим"

Как известно, Беларусь закрыла границы с Украиной, Польшей, Литвой и Латвией. По официальной версии, такое решение принято из-за "эпидемической обстановки в сопредельных странах".

В связи с этим десятки белорусов застряли на границе и не могут попасть домой.