"Делятся на омоновцев и людей": сеть поразило фото детской игры в Беларуси

В протестующей Беларуси дети придумали себе новую забаву. Теперь они играют в "ОМОНовцев и людей".

Фотографиями "задержания протестующих" поделился Телеграм-канал "Усы Лукашенко".

"Посмотрите в какие игры играют беларусские дети этой осенью", - говорится в подписи к фотографиям.

В комментариях к записи люди пишут, как сами имели возможность наблюдать за играми детей.

"Да я сама слышала. Дети играли и мальчик спрашивает другого: а ты ОМОН или люди? Какой кошмар"

"Я лично видел такие игры в трех разных дворах. Выбирают "мирных", "ОМОН". В процессе "игры" крик - "У нас ТРУП!" (дети лежат на земле). Перевязывают "раненых", относят "своих".

"Это конечно жесть. Очень печально, что дети растут сейчас в этом!"

Другие же вспомнили, как сами в детстве играли в "подпольщиков и гестаповцев".

"История повторяется", - отметили комментаторы.

Напомним, с 1 ноября Беларусь под предлогом борьбы с COVID-19 закрыла границы.