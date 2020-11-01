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"Делятся на омоновцев и людей": сеть поразило фото детской игры в Беларуси

"Делятся на омоновцев и людей": сеть поразило фото детской игры в Беларуси
Обновлено 19:04 Сегодня Телеграф

В протестующей Беларуси дети придумали себе новую забаву. Теперь они играют в "ОМОНовцев и людей". 

Фотографиями "задержания протестующих" поделился Телеграм-канал "Усы Лукашенко". 

"Посмотрите в какие игры играют беларусские дети этой осенью", - говорится в подписи к фотографиям. 

В комментариях к записи люди пишут, как сами имели возможность наблюдать за играми детей. 

"Да я сама слышала. Дети играли и мальчик спрашивает другого: а ты ОМОН или люди? Какой кошмар"

"Я лично видел такие игры в трех разных дворах. Выбирают "мирных", "ОМОН". В процессе "игры" крик - "У нас ТРУП!" (дети лежат на земле). Перевязывают "раненых", относят "своих".

"Это конечно жесть. Очень печально, что дети растут сейчас в этом!"

Другие же вспомнили, как сами в детстве играли в "подпольщиков и гестаповцев". 

"История повторяется", - отметили комментаторы. 

Напомним, с 1 ноября Беларусь под предлогом борьбы с COVID-19 закрыла границы

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Беларусь, Протесты.

Автор:

Телеграф
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