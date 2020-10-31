Беларусь закрывает границу с 1 ноября: кому разрешен въезд (список)

Беларусь с 1 ноября 2020 года временно закрывает границы на въезд для иностранцев и лиц без гражданства, - власти объяснили это борьбой с распространением коронавируса COVID-19.

Закроют въезд в наземных пунктах пропуска — на автомобильных дорогах, железнодорожных и речных вокзалах и в пунктах упрощенного пропуска (за исключением пунктов пропуска в аэропорту Минска).

Для россиян, которые следуют через белорусские территории на родину, предусмотрено исключение. Ограничения власти страны объясняют борьбой с распространением коронавируса.

Власти страны предусмотрели несколько исключений. В первую очередь, границы останутся открытыми для иностранцев, которые прибудут в Белоруссию через аэропорт Минска. По земле в Беларусь смогут въехать, несмотря на запрет, все граждане России, которые следуют транзитом на родину. Кроме того, в страну по-прежнему будут пускать иностранцев с дипломатическими и служебными паспортами, глав и членов официальных делегаций, водителей транспортных средств, выполняющих международные перевозки и перевозки почты. То же касается членов экипажей внутреннего водного транспорта, поездных бригад и локомотивных бригад международного сообщения.