Беларусь закрывает границу с 1 ноября: кому разрешен въезд (список)

Беларусь с 1 ноября 2020 года временно закрывает границы на въезд для иностранцев и лиц без гражданства, - власти объяснили это борьбой с распространением коронавируса COVID-19.
Закроют въезд в наземных пунктах пропуска — на автомобильных дорогах, железнодорожных и речных вокзалах и в пунктах упрощенного пропуска (за исключением пунктов пропуска в аэропорту Минска).
Для россиян, которые следуют через белорусские территории на родину, предусмотрено исключение. Ограничения власти страны объясняют борьбой с распространением коронавируса.
Власти страны предусмотрели несколько исключений. В первую очередь, границы останутся открытыми для иностранцев, которые прибудут в Белоруссию через аэропорт Минска. По земле в Беларусь смогут въехать, несмотря на запрет, все граждане России, которые следуют транзитом на родину. Кроме того, в страну по-прежнему будут пускать иностранцев с дипломатическими и служебными паспортами, глав и членов официальных делегаций, водителей транспортных средств, выполняющих международные перевозки и перевозки почты. То же касается членов экипажей внутреннего водного транспорта, поездных бригад и локомотивных бригад международного сообщения.
Исключение из запрета на въезд сделано для иностранцев, которые оказывают безвозмездную помощь Беларусь.
Пребывающие в страну граждане других стран, за рядом исключений, должны будут проходить 10-дневный карантин, соблюдать самоизоляцию и не смогут покинуть страну до истечения указанного срока.
Напомним, что о проблемах с пересечением границы Беларуси на западном и южном направлениях стало известно во второй половине дня 29 октября. От граждан Беларуси начали поступать сообщения о том, что они не могут вернуться в страну: пограничники без внятных объяснений советовали разворачивать транспорт и возвращаться в сопредельные страны.