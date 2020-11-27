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Пятница, 27.11.2020
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Минус один: Украина обновила список стран "красной зоны"

Минус один: Украина обновила список стран "красной зоны"
15:52 Сегодня Телеграф

Министерство здравоохранения Украина составило новый список стран "красной зоны", который уменьшился на одну страну.

Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения Украины.

В "красной зоне" продолжают оставаться  США, Франция, Болгария, Швейцария, Румыния, Польша, Португалия, Словения, Черногория, Хорватия, Армения, Литва и другие.

Астролог назвал сроки начала и ослабления локдауна в Украине

При этом по данным на пятницу, на 27 ноября, в "красном списке" Украины находятся в общей сложности 38 стран.

Страаны из красной зоны

Список из красной зоны

Кроме того, в "зеленой зоне" оказались Великобритания, Нидерланды, Словакия, Испания, Бельгия, Монако и другие.

Напомним, по данным на пятницу, 27 ноября, за сутки в Украине коронавирусом заразились более 16 тысяч человек. В частности, заболели 666 детей и 655 медработников.

Стоит напомнить, что в Украине власти уже готовятся ввести полный локдаун.

 

 

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Все по теме:

Украина, ВОЗ, Карантин, Страны, Коронавирус, Зеленая зона, краасная зона.

Автор:

Телеграф
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