17 человек погибли, а водитель сбежал: в Бразилии автобус упал с 35-метрового виадука (фото и видео)

По меньшей мере 17 человек погибли в результате падения автобуса с моста в Бразилии. На место происшествия в муниципалитете Жуан-Монлевади были отправлены аварийные службы.

Об этом сообщает бразильский новостной портал G1.

Авария произошла около 13:30 по местному времени (около 18:30 по Киеву) 4 декабря.

Отмечается, что туристический автобус упал с высоты 35 м возле железнодорожной линии. Водитель транспорта не пострадал и сбежал с места происшествия.

Пострадавшие были спасены и доставлены в больницу Маргариды в Жоао Монлеваде . По словам пожарных, до 19:00 были спасены еще 27 пострадавших, трое в тяжелом состоянии.

Автобус, который выехал из деревни в сельской местности Мата-Гранди в четверг утром и направлялся в Сан-Паулу, принадлежит компании Localima Turismo.

Компания отреагировала на случившееся. Они выражают сожаление по поводу жертв и их семей. Также они обещают оказать "полную помощь пострадавшим и их семьям". Сейчас они выясняют, по какой причине случилась авария.

Стоит отметить, что транспортное средство ранее трижды снимали с маршрута из-за отсутствия техосмотра.