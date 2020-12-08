В Австралию вернулись «адские» пожары: огонь уничтожил половину уникального острова (фото)

В Австралии уже несколько недель бушуют пожары. Так, по состоянию на 7 декабря спасатели отчаянно пытаются удержать большой лесной пожар в 700 метрах от туристического городка на австралийском острове Фрейзер.

Об этом сообщили ВВС.

Стоит отметить, что борьба с пожарами на популярном среди туристов острове, расположенном у побережья штата Квинсленд, продолжается уже шесть недель. Впрочем, эти усилия пока потерпели неудачу из-за жары и засухи.

Сам лесной пожар распространился из-за небольшого костра еще в середине октября. 7 декабря, полностью выгорела половина острова - 83 тысячи гектаров, что почти равно площади Киева (83,9 тысяч гектаров).

Остров Фрейзер - крупнейший в мире песчаный остров, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

На нем постоянно проживают около двухста жителей, часть из которых эвакуировали несколько недель назад вместе с туристами.

Однако другие жители, в частности, те, кто имеет опыт борьбы с пожарами, остались на острове, чтобы защитить свою собственность.

Во время прошлого сезона лесных пожаров, так называемого "Черного лета", остров Фрейзер был одним из наиболее пострадавших. Лесные пожары в сентябре 2019 - марте 2020 были наиболее катастрофическими за всю историю наблюдений.

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