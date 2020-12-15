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Необычная пенная вечеринка: Австралию потрясло необычное погодное явление (видео)
Обновлено 21:41 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

На восточное побережье Австралии обрушился ураган, отчего местные жители смогли увидеть на пляжах необычную картину. 

Как сообщают местные СМИ, на берега вынесло огромное количество морской пены. 

"Пока все в мире радуются снегу - австралийцы радуются куче морской пены. А всё из-за сильного урагана, который обрушился на восточное побережье страны", -  говорится в подписи к видео, обнародованном Телеграм-каналом MDK. 

Во время сюжета, отснятого местным каналом 7NEWS Australia, чуть не произошло трагическое событие. Прямо на глазах у репортера, собака по имени Хэйзел бросилась в пену и едва не была смыта в море. Однако хозяйке все же удалось отыскать домашнего любимца. 

Несмотря на сильный ветер, создается впечатление, что местные жители совсем позабыли о личной безопасности и бесстрашно занимаются серфингом или просто плавают в бушующих водах. 

Как сообщалось ранее, на Сицилии проснулся вулкан Этна и выбросил фонтаны лавы на высоту в сотни метров. 

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Австралия, Погода, Шторм.

Автор:

Телеграф
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