Необычная пенная вечеринка: Австралию потрясло необычное погодное явление (видео)

На восточное побережье Австралии обрушился ураган, отчего местные жители смогли увидеть на пляжах необычную картину.

Как сообщают местные СМИ, на берега вынесло огромное количество морской пены.

"Пока все в мире радуются снегу - австралийцы радуются куче морской пены. А всё из-за сильного урагана, который обрушился на восточное побережье страны", - говорится в подписи к видео, обнародованном Телеграм-каналом MDK.

Во время сюжета, отснятого местным каналом 7NEWS Australia, чуть не произошло трагическое событие. Прямо на глазах у репортера, собака по имени Хэйзел бросилась в пену и едва не была смыта в море. Однако хозяйке все же удалось отыскать домашнего любимца.

Несмотря на сильный ветер, создается впечатление, что местные жители совсем позабыли о личной безопасности и бесстрашно занимаются серфингом или просто плавают в бушующих водах.

Как сообщалось ранее, на Сицилии проснулся вулкан Этна и выбросил фонтаны лавы на высоту в сотни метров.