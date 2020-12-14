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Лава брызжет как из фонтана: появились новые фото и видео извержения вулкана Этна

Лава брызжет как из фонтана: появились новые фото и видео извержения вулкана Этна
Обновлено 17:45 Сегодня Телеграф фото: Twitter

Высота фонтанов лавы из кратера крупнейшего действующего вулкана Европы Этна, который проснулся в воскресенье, 13 декабря, достигает нескольких сотен метров.

Об этом сообщает Volcano Discovery.

Кроме того, по данным ученым, высокий и плотный шлейф пепла, вызванного извержением, поднялся примерно на 5 км над уровнем моря.

Также интересно, что быстро продвигающийся поток лавы вырвался либо из вершины, либо из нового бокового отверстия на южном склоне кратера, разветвляясь на два основных рукава, обтекающих кратеры, возникшие в 2002 году.

Этна

Отметим, Этна часто извергается из-за своего положения между Африканской и Евразийской тектоническими плитами, а также из-за разлома между Африканской и Ионической микроплитами. Ионическая плита наклонена назад, что дает возможность мантийной магме подняться на поверхность.

Одно из самых серьезных извержений произошло в марте 2017 года, когда было ранено 10 человек, в том числе команда репортеров BBC.

Как сообщал "Телеграф", ранее на Сицилии извержение вулкана Этна спровоцировало землетрясение.

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Все по теме:

Сицилия, Этна, Фото, Извержения, видио.

Автор:

Телеграф
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