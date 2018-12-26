В Сицилии после извержения вулкана, произошло еще одно стихийное бедствие

Новости мира: На Сицилии извержение вулкана Этна спровоцировало землетрясение.

На Сицилии вокруг активного вулкана в Европе - Этна, который "проснулся" недавно, произошло землетрясение магнитудой 4,8. Пострадали, по меньшей мере, два человека. Об этом сообщает ВВС со ссылкой на местные СМИ.

"Землетрясение произошло в 3:19 по местному времени (2:19 - ред.) В среду в муниципалитете Виагранде", - говорится в сообщении.

Есть информация о как минимум двух пострадавших лицах. Итальянские СМИ сообщают о панике среди местных жителей, многие из которых выбегали из своих домов на улицы. Толчки ощущались и в Катании, где проживают более 300 000 человек.

В понедельник из-за извержения вулкана Этна, вызванного незначительными землетрясениями, на Сицилии частично закрыли воздушное пространство.

Тем не менее, землетрясение нанесло значительные разрушения жилому сектору на острове. В частности, власти решили закрыть часть трассы Катания – Мессина, которую разрушила стихия.

Кроме того, на этой неделе более 100 толчков потрясли склоны вулкана Этна, это было мощное землетрясение магнитудой 4,3. Повреждены несколько зданий.

Сейсмологическая обсерватория вулкана говорит о появлении новой трещины в районе его юго-восточного кратера.

Напомним, в ночь на 23 декабря по Киеву Индонезию накрыло цунами. Специалисты предполагают, что стихию могло спровоцировать извержение вулкана Анак-Кракатау. Количество погибших постоянно растет, более тысячи человек пострадали и свыше 400 пропали без вести. Более 4,4 тысячи местных жителей вынуждены были покинуть свои дома из-за стихии. Более того, менее чем через 24 часа после смертоносного цунами, которое ударило по Индонезии, страну всколыхнуло землетрясение магнитудой 5. Это уже не первая стихия за последнюю неделю, поразившая эту азиатскую страну. В частности, 16 декабря на востоке Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,9. Также в тот же день на индонезийском острове Сулавеси проснулся один из крупнейших вулканов мира — Сопутан.