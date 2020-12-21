Спал два года: на Гавайях земля сотрясается от проснувшегося вулкана, видео

2020 год не перестает удивлять все новыми поворотами. Так, 20 декабря на Гавайях извергается вулкан Килауэа, все это сопровождается подземными толчками.
Об этом сообщают в Геологической службе США.
Извержение началось поздно в воскресенье в пределах кратера Халемаумау, немного после 21:30 по местному времени.
Наблюдатели Гавайской обсерватории вулканов США (HVO) заметили извержение, которое началось в пределах кратера Килауэа, который контактировал с Национальным парком Гавайских вулканов.
По сообщению Геологической службы США, в районе вскоре после начала извержения было зарегистрировано землетрясение силой 4,4 балла.
Последний раз вулкан извергался в 2018 году, и, по данным Гавайской обсерватории вулканов США (HVO), в последние недели и месяцы наблюдались признаки подземной активности. Со слов наблюдателей Килауэа, за последние месяцы также увеличилась сейсмическая активность.
Видео с места событий:
Кадрый пылающего вулкана:
Трансляция онлайн:
Стоит напомнить, что ранее 14 декабря на Сицилии произошло извержение вулкана Этна.