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Спал два года: на Гавайях земля сотрясается от проснувшегося вулкана, видео

Спал два года: на Гавайях земля сотрясается от проснувшегося вулкана, видео
Обновлено 13:39 Сегодня Телеграф Фото: youtube

2020 год не перестает удивлять все новыми поворотами. Так, 20 декабря на Гавайях извергается вулкан Килауэа, все это сопровождается подземными толчками.

Об этом сообщают в Геологической службе США.

Извержение началось поздно в воскресенье в пределах кратера Халемаумау, немного после 21:30 по местному времени.

Наблюдатели Гавайской обсерватории вулканов США (HVO) заметили извержение, которое началось в пределах кратера Килауэа, который контактировал с Национальным парком Гавайских вулканов.

По сообщению Геологической службы США, в районе вскоре после начала извержения было зарегистрировано землетрясение силой 4,4 балла.

Последний раз вулкан извергался в 2018 году, и, по данным Гавайской обсерватории вулканов США (HVO), в последние недели и месяцы наблюдались признаки подземной активности. Со слов наблюдателей Килауэа, за последние месяцы также увеличилась сейсмическая активность.

Видео с места событий:

Кадрый пылающего вулкана:

Трансляция онлайн:

Стоит напомнить, что ранее 14 декабря на Сицилии произошло извержение вулкана Этна. 

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Все по теме:

Вулкан, Гавайи, Стихийное бедствие.

Автор:

Телеграф
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