В коронавирусной больнице в Египте произошел пожар: много погибших и пострадавших

В Каире в местной частной больнице в результате пожара, произошедшего в субботу, погибли по меньшей мере семь пациентов, лечившихся от коронавируса. Еще несколько человек пострадали.

Об этом пишет издание Reutеrs.

Пожар вспыхнул примерно в 9 утра в госпитале Мисср Аль-Амаль в Эль-Обур, примерно в 30 км к северо-востоку от центра Каира, и, по данным первичного расследования, был вызван неисправностью в электросети, сообщили службы безопасности и медицинские источники.

Больницу эвакуировали и закрыли, а пациентов перевели в государственную больницу в Каире.

В Египте за последнюю неделю фиксируют резкое увеличение числа официально подтвержденных случаев коронавируса. В субботу министерство здравоохранения подтвердило 1189 новых случаев заболевания и 43 случая смерти, в результате чего общее количество с начала пандемии составило 131 315 случаев, включая 7 352 случая смерти.