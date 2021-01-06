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Обстановка в Мали снова накалилась: что известно про задержания и смерти

Обстановка в Мали снова накалилась: что известно про задержания и смерти
Обновлено 11:13 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

В центральной части Мали в результате авиаударов погибли около сотни мирных жителей.

Об этом со сообщает агентство Anadolu со ссылкой на  заявления местного мэра.

Забастовки произошли в деревне Боунти в районе Мопти в Мали. Авиаудары были нанесены ночью неопознанным вертолетом, а число погибших может быть больше. Официального заявления от правительства пока не поступало.

Кроме того, издание Еlysee сообщает, что в районе Менака на самодельном взрывном устройстве подорвался автомобиль французских солдат. Двое погибли, и еще один ранен. 

Также сообщается, что малийское правосудие предъявило обвинения шести гражданским лицам, включая бывшего премьер-министра и популярного радиоведущего, и заключило пятерых из них в тюрьму за предполагаемую попытку государственного переворота.

Напомним, после вооруженного мятежа сепаратистов на севере страны и последовавшего за этим в 2012 году военного переворота власти Мали добиваются восстановления стабильности и пытаются освободить северные районы страны от боевиков. На помощь правительственным войскам в Мали прибыли французские военные.

Несмотря на мирные соглашения, война в регионе продолжается: правительственные войска при поддержке французской армии и контингента ООН контролируют крупные города, однако в сельской местности действуют крупные отряды боевиков, которые регулярно проводят масштабные рейды против силовиков, нанося им серьезные потери.

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Протесты, Мали, Ибрагим Бубакар Кейта.

Автор:

Телеграф
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